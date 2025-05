Il cancro si può già trasmettere come un virus tra animali e in futuro potrebbe succedere anche tra gli uomini | l’ultima teoria di David Quammen autore di Spillover

Secondo l’autore David Quammen, il cancro potrebbe già essere trasmissibile come un virus tra gli animali e, in futuro, potrebbe arrivare a infettare anche gli esseri umani. Questa teoria rivoluzionaria apre nuove riflessioni sul rischio di trasmissione delle malattie fondamentali e sulla possibilità di un contagio globale. Scopri di più sul suo ultimo studio e sulla sorprendente analogia tra cancro e virus.

“Il cancro sarebbe già trasmissibile come un virus tra animali e in futuro tra gli uomini”. David Quammen alza il tiro. Il 77enne divulgatore scientifico statunitense ci riprova. Dopo l’importante contributo saggistico all’analisi del fenomeno dello spillover (il trasferimento di un agente patogeno dall’animale all’uomo ndr) ecco la nuova affermazione che potrebbe sconvolgere il mondo medico scientifico: il cancro sarà trasmissibile come un virus tra gli uomini mentre questo già avverrebbe tra gli animali. Quammen arriva da una brutta botta predittiva ovvero la tesi secondo la quale all’origine dell’epidemia del Covid vi sia un salto di specie (“ spillover ”, appunto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it