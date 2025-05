Il cancro? Può cominciare a trasmettersi come un virus

David Quammen, noto divulgatore scientifico e autore di "L’evoluzionista riluttante", ha predetto già nel 2012 una possibile pandemia zoonotica, anticipando così il Covid-19. Nel suo ultimo colloquio con La Stampa, con Caterina Soffici, affronta l’ipotesi che il cancro possa iniziare a trasmettersi come un virus, aprendo nuovi scenari sulla mutabilità e diffusione delle malattie.

David Quammen è un divulgatore scientifico. Il suo ultimo libro è L’evoluzionista riluttante (Raffaello Cortina Editore), biografia di Charles Darwin. Nel saggio del 2012 Spillover aveva predetto una nuova zoonosi pandemica con focolaio di partenza in Cina. Anticipando così Covid-19. Oggi in un colloquio con La Stampa dice a Caterina Soffici che il cancro potrebbe cominciare a trasmettersi come un virus. La parola “Spillover” significa “salto di specie”. E nel suo caso lo prevedeva dai pipistrelli all’uomo. Adesso dice che di pandemia ce ne sarà un’altra. Che arriverà dai polli e dai suini per le influenze. 🔗 Leggi su Open.online