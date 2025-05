Il campo va conservato per la Serie C il Fontanafredda annulla il centenario

Il campo di Fontanafredda deve essere preservato per la Serie C, ma i lavori di ristrutturazione dello stadio Omero Tognon stanno complicando la stagione del Fontanafredda Calcio, che annulla il suo centenario. Problemi infrastrutturali e imprevisti mettono a rischio il futuro del club, già segnato da sfide e incertezze.

Non c'è pace per il Fontanafredda Calcio. I lavori di ristrutturazione dello stadio Omero Tognon, realizzare per consentire di giocare nei professionisti al Pordenone (fallito dopo appena cinque partite giocate lì) continuano a creare problemi alla società di casa. I rossoneri quest'anno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Il campo va conservato per la Serie C, il Fontanafredda annulla il centenario

