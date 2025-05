Il caldo all' improvviso | saranno giorni bollenti ma fino a quando? Le previsioni

Scopriremo presto giorni bollenti con un'ondata di caldo improvvisa che si farà sentire fin dall'inizio di giugno. A partire da sabato 31 giugno, le previsioni indicano un’ondata estiva prolungata, con temperature che potrebbero superare i 30°C e rimanere sopra la media per tutta la prima decade del mese.

Da sabato 31 giugno comincerà una fase climatica dai connotati prettamente estivi che potrebbe prolungarsi almeno per tutta la prima decade di giugno con temperature fino a 3-5 °C sopra la media del periodo. Parliamo di temperature che potranno ampiamente superare i 30 gradi sopratutto al. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il caldo, all'improvviso: saranno giorni bollenti, ma fino a quando? Le previsioni

Elezioni 8 e 9 giugno, San Giorgio Protagonista: “Selezionare scrutatori tra chi ha ISEE fino a 15mila euro” - In preparazione delle elezioni dell'8 e 9 giugno, il Gruppo "San Giorgio Protagonista" propone di selezionare gli scrutatori tramite sorteggio pubblico, limitandosi a coloro che presentano un ISEE fino a 15. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Caldo Improvviso Saranno Giorni Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo: Scoppia l'Estate! Caldo africano all'improvviso: 37°C in arrivo, le città più roventi; Le previsioni meteo per domani giovedì 29 maggio; Il CALDO all’improvviso! Le cause del Meteo RIBALTONE; Sta arrivando il grande caldo, da questa data temperature altissime. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meteo prossimi giorni: il caldo africano conquista l'Italia, picchi fino a 40°: ecco dove le temperature saranno più alte - Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una svolta meteo velocissima: nel giro di 24 ore passeremo da una fine di maggio quasi autunnale ad un anticipo d’Estate subtropicale. 🔗Lo riporta msn.com

Meteo, caldo africano all’improvviso: 37°C in arrivo, le città più roventi - Improvviso boom delle temperature previsto nei prossimi giorni: cambiano le previsioni meteo a causa del caldo africano. Le città da "bollino rosso". Si era parlato del Ponte del 2 giugno 2025 rovinat ... 🔗Riporta msn.com

Meteo: Scoppia l'Estate! Caldo africano all'improvviso: 37°C in arrivo, le città più roventi - Scoppia l’Estate all'improvviso! Nei prossimi giorni, complice l'avanzata dell'anticiclone africano, ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature, tanto che si arriverà addirittura a toccare i 37 ... 🔗Lo riporta ilmeteo.it