Il calcio mondiale è il gioco più inquinante della Terra

Il calcio mondiale, sport celebre e seguito da miliardi, ha un'impronta di carbonio sorprendentemente elevata, pari a quella dell'intera Austria. La sua vasta diffusione e gli eventi su larga scala contribuiscono in modo significativo all'inquinamento ambientale globale. Scopri quanto il mondo del pallone può incidere sulla salute del nostro pianeta.

Il calcio mondiale inquina quanto l’intera Austria. Se il paragone non offre un’idea chiara della portata dell’impronta di carbonio lasciata dal mondo del pallone, pensate alle emissioni derivanti dalla combustione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il calcio mondiale è il gioco più inquinante della Terra

Zanetti si sbilancia: «All’Inter facciamo un calcio super. Mondiale per Club? Obiettivo chiaro, c’è ambizione» - Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, esprime ambizione per il futuro del club in vista del Mondiale per Club 2025. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Musei del calcio: dove storia e arte si incontrano; 25 maggio 2024, la prima giornata Mondiale del calcio. Istituita dall'ONU nel 2024; Xavi: Vincere il Mondiale per Club è come Toccare il Cielo; I migliori giochi Android gratis di maggio 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quanto ne sai sul CALCIO? ? Serie A, Champions League, Coppa del Mondo??