Il browser nativo di Android ora supporta Google Pay

Il browser nativo di Android, Android WebView, ora supporta Google Pay, rendendo più semplice e sicuro effettuare pagamenti online direttamente dal browser. Scopri tutti i dettagli su questa novità e come sfruttarla al meglio. Leggi l'articolo completo su TuttoAndroid.

Android WebView, il browser nativo di Android, finalmente può contare sul supporto a Google Pay. Ecco tutti i dettagli

