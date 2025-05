Il brianzolo in trasferta per fare la spesa gratis all' Esselunga | arrestato

Un brianzolo in trasferta a Como per tentare di fare la spesa gratis all’Esselunga è stato arrestato dalla polizia. L’uomo, da Limbiate, è stato fermato mercoledì 28 maggio nello store di piazza Fisac, evidenziando come i tentativi di truffa possano portare a conseguenze legali.

Da Limbiate a Como, non per una gita sul lago ma per fare la spesa gratis all’Esselunga. Ma gli agenti della polizia di Stato lo hanno fermato e arrestato. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 28 maggio, allo store dell’Esselunga in piazza Fisac, nel quartiere Camerlata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il brianzolo in trasferta per fare la spesa gratis all'Esselunga: arrestato

