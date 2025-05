Il braccio destro di Marchionne | Filosa stia attento ai pretoriani di Tavares

Scopri come Antonio Filosa, il braccio destro di Marchionne, si prepara a guidare la Fiat in un contesto di sfide e alleanze strategiche, mentre i pretoriani di Tavares vigilano con attenzione. Un approfondimento sulle dinamiche di potere e le figure chiave nel futuro dell’auto italiana.

Torino, 29 maggio 2025 – Paolo Rebaudengo, storico direttore delle relazioni industriali della Fiat, uno degli uomini che conosce meglio e dall'interno il colosso dell'auto diventata ormai una multinazionale italo-francese, non è affatto sorpreso per la nomina di Antonio Filosa al vertice della Fiat. E non solo perché lo ha conosciuto personalmente. "Era una scelta non più procrastinabile dopo sei mesi di vuoto ed era l'unica che Elkann poteva fare al suo interno, una volta scartata l'ipotesi di manager esterni al gruppo, come poteva essere l'amministratore delegato di Renault, De Meo. Anche perché non era pensabile puntare su uno di quelli che definisco i 'pretoriani' di Tavares, che hanno portato l'azienda al disastro".