Il Bologna blinda Italiano fino al 2027 | sfuma il Milan le cifre del rinnovo

Vincenzo Italiano e il Bologna continuano insieme, con il tecnico che ha blindato il suo contratto fino al 2027, rafforzando il legame con i rossoblù. Niente offerte dal Milan: la scelta di Italiano conferma la sua intenzione di proseguire il progetto in Emilia. Un rinnovo che rassicura i tifosi e rafforza la visione a lungo termine del club.

Vincenzo Italiano e il Bologna, una storia d'amore che continua. L'ufficialità del rinnovo di contratto è arrivata. Niente Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Bologna blinda Italiano fino al 2027: sfuma il Milan, le cifre del rinnovo

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone» - Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: bologna italiano Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Bologna vicino all'accordo con Italiano: ultimi dettagli da definire per il rinnovo fino al 2027; Il Bologna vuole blindare Italiano. Il Milan valuta Allegri: come si muove la dirigenza?; GAZZETTA - Il Bologna blinda i suoi gioielli per sognare con Italiano; Bologna, Fenucci blinda Italiano e vuole proporgli il rinnovo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Bologna blinda Vincenzo Italiano: accordo di massima sul rinnovo fino al 2027 - Il tecnico dunque sembra pronto a sposare di nuovo il rossoblù. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la fumata bianca sarebbe arrivata in mattinata al termine del terzo vertice nel giro di ... 🔗Lo riporta msn.com

Bologna, è ufficiale: Vincenzo Italiano prolunga fino al 2027 - Con una nota sul sito ufficiale, la società ha comunicato il prolungamento del contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2027. 🔗Da rainews.it

Vincenzo Italiano ha firmato, resta al Bologna: “Abbiamo tanti traguardi ancora da raggiungere” - Il contratto prolungato fino a giugno 2027. L’ad Fenucci: “Siamo pronti per affrontare le nuove sfide” ... 🔗Come scrive bologna.repubblica.it