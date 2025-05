Il Blindato dell' Amore quest' estate Eddie Murphy torna su Prime Video con un film action comedy

Questa estate, Eddie Murphy torna su Prime Video con il divertente action comedy "Il Blindato dell'Amore" (titolo originale *The Pickup*), un film imperdibile per gli amanti dell'umorismo e dell'azione. Dopo successi su Netflix e Prime Video, l'attore ci regala un'altra coinvolgente avventura ricca di risate e brividi, perfetta da non perdere.

