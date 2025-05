Il Binario 7 brinda a due decenni in scena

Celebra i 20 anni di teatro con il Binario 7, che questa sera alle 20.30 presenta il live show “Los Anarkikos”, l’ultimo appuntamento della stagione teatrale prima della grande festa. Un evento speciale, ricco di energia e innovazione, che segna due decenni di passione e successo per il teatro di riferimento della città.

Stasera al Binario 7, alle 20.30, l'ultimo appuntamento della ventesima stagione teatrale, prima della grande festa per i vent'anni del Teatro Binario 7. Si tratta de " Gli Anarchici live show - #ventanniditeatrobinario7" che per l'occasione si ribattezzano in "Los Anarkikos". Una serata gentilmente scomoda, offerta a tutto il pubblico a ingresso gratuito, in cui i " Gli Anarchici " ripercorreranno gli aneddoti di questi primi vent'anni, tra retroscena imprevedibili e incidenti di percorso. Protagonisti Gregory Bonalumi, Barbara Bertato, il direttore artistico del teatro Binario 7 Corrado Accordino e Valentina Paiano.

