Il bambino-prodigio fra le due sponde della Milano pallonara

Scopri la storia di Gigio Donnarumma, il giovane talento tra le due sponde di Milano e Napoli, che ha attraversato le sfide della crescita tra l'Inter e il Milan. Un percorso ricco di passione e determinazione che evidenzia il suo ruolo come bambino prodigio nel panorama del calcio italiano.

Prima di trasferirsi dall’ASD Club Napoli al Milan, Gigio Donnarumma era stato per qualche giorno “di proprietà” dell’Inter: la trattativa col papà, il trasferimento organizzato, cinque giorni trascorsi in città e persino l’iscrizione a scuola. Poi si inserirono Mino ed Enzo Raiola, procuratori del fratello maggiore di Donnarumma, Antonio, che era di proprietà del Milan. e si sa come è finita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it