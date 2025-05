Il balcone sulla piazza | tutto sul nuovo libro di Cesare Giorgianni

Scopri "Il balcone sulla piazza", il nuovo libro di Cesare Giorgianni che svela con umorismo i personaggi e le storie di uno dei quartieri più vivaci di Messina, tra Piazza Trombetta e le vie Santa Marta. Un viaggio letterario tra il cuore pulsante del rione, ricco di aneddoti e spunti divertenti.

Si intitola "Il balcone sulla piazza" il nuovo libro di Cesare Giorgianni. È la rapida descrizione umoristica di alcuni personaggi che lo "vivono" giornalmente, a dare lo spunto per entrare nel "cuore" di uno dei rioni più centrali di Messina. Piazza Trombetta e le vie Santa Marta, Santa.

