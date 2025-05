Il 7 giugno tutti a Roma per fermare il massacro del popolo palestinese

Il 7 giugno tutti a Roma per mettere fine al massacro del popolo palestinese: unisciti alla mobilitazione per chiedere giustizia e pace. Dopo la mozione unitaria, Yes a un’impegno condiviso per proteggere i diritti umani e fermare le violazioni a Gaza e in tutta la regione.

"Dopo la mozione unitaria - si legge in una nota firmata da Fortunato Stramandinoli, Segretario regionale Sinistra Italiana (AVS) Emilia-Romagna, Sara Londrillo, Coportavoce regionale Europa Verde (AVS) Emilia Romagna, Enrico Ottolini, Coportavoce regionale Europa Verde (AVS) Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Il 7 giugno tutti a Roma per fermare il massacro del popolo palestinese"

