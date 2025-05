Il 60% degli italiani fatica ad arrivare a fine mese

Un italiano su due fa fatica a tirare avanti, e il pagamento dell'affitto è l'incubo più grande per il 44,3% delle famiglie. Questi dati, tratti dal "Rapporto Italia 2025" dell'Eurispes, rivelano una crisi che non è solo economica, ma anche sociale. Se pensiamo che il 35,4% esaurisce i risparmi per vivere, è chiaro che la gestione finanziaria sta diventando un'arte sempre più difficile. Come affrontare questa sfida?

Il pagamento dell'affitto rappresenta la spesa più problematica per gli italiani (44,3%), seguono mutuo (32%), bollette (29,1%) e spese mediche (24,9%). Secondo quanto emerge dal "Rapporto Italia 2025" dell'Eurispes, il 23,8% degli italiani riesce a mettere da parte risparmi, mentre il 35,4% è costretto ad attingere ai propri risparmi per arrivare a fine mese e, quasi il 60%, riporta difficoltà nell'arrivare a fine mese. Di fronte alle difficoltà economiche, il ricorso alla famiglia d'origine rappresenta la soluzione più impiegata (29,2%). Un'altra strategia diffusa riguarda il ritardo nei pagamenti: il 20,8% dei cittadini ha pagato le bollette con forte ritardo, mentre il 19,3% dichiara ritardi nel pagamento delle tasse, delle rate condominiali (16,4%) e dei conti aperti presso commercianti locali (11%).

