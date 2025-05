Il 58enne muore una settimana dopo la zuffa al parco un giovane è indagato per omicidio preterintenzionale

Un tragico epilogo dopo una faziosa lite al parco: Roberto Donini, 58 anni, muore una settimana dopo l'aggressione, mentre un giovane senza fissa dimora è indagato per omicidio preterintenzionale. Scopri i dettagli di questa vicenda drammatica e le implicazioni legali.

E' morto all'ospedale Bufalini di Cesena una settimana dopo una violenta lite al parco. C'è l'iscrizione nel registro degli indagati per la fattispecie di reato di omicidio preterintenzionale di un giovane senza fissa dimora, a perdere la vita è stato un uomo di 58 anni, Roberto Donini. I fatti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il 58enne muore una settimana dopo la zuffa al parco, un giovane è indagato per omicidio preterintenzionale

