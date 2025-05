Il 3 giugno è la Giornata mondiale della bicicletta un’occasione per inventarsi un viaggio diverso dal solito

Il 3 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta, un'occasione perfetta per scoprire nuovi modi di muoversi sostenibilmente. Approfitta di questa giornata per inventare un viaggio diverso dal solito e contribuire a un mondo più verde e salutare.

In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta – martedì 3 giugno – e dell'arrivo della stagione migliore per mettersi in sella, mezzo mondo rilancia il tema della mobilità sostenibile

