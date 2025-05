Il 29 maggio è la Giornata mondiale del gioco | a Firenze una festa per tutti

Il 29 maggio a Firenze si celebra la Giornata Mondiale del Gioco, un evento dedicato a promuovere il diritto di giocare per tutti, grandi e bambini. Dalle 18 alle 23, la città si trasforma in un grande spazio di divertimento e solidarietà, rendendo questa festa un'occasione imperdibile per vivere momenti di gioia e condivisione.

Firenze, 29 maggio 2025 - Oggi, a partire dalle ore 18 e fino alle 23, il gioco diventa protagonista a Firenze per festeggiare la Giornata mondiale del gioco, istituita nel 1998 per affermare il diritto di giocare per i bambini - e non solo- promossa a livello internazionale dall’International Toy Library Association. L’appuntamento, per grandi e piccini, è allo Spazio Lumen via del Guarlone 25, a ingresso gratuito. Grazie alle attività variegate e coinvolgenti proposte dalle associazioni di promozione ludica ProGioco Firenze e Ingegneria del Buon Sollazzo, il programma è capace di unire generazioni e culture diverse nel nome del gioco e del divertimento condiviso, con uno spazio dedicato all’interno del “Festone” d’inaugurazione della stagione estiva del Lumen, il laboratorio urbano e di aggregazione culturale di via del Guarlone 25, a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 29 maggio è la Giornata mondiale del gioco: a Firenze una festa per tutti

Firenze, 'Ladri in fuga': gioco di ruolo a Palazzo Vecchio - Firenze, 27 maggio 2025 - Nel cuore di Palazzo Vecchio, un entusiasmante gioco di ruolo coinvolge i visitatori in un'impegnativa caccia ai ladri. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

29 maggio Evento congiunto in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco; Il 29 maggio è la Giornata mondiale del gioco: a Firenze una festa per tutti; Giornata mondiale del Gioco: tutte le iniziative a Reggio Calabria e dintorni il 28 e 29 maggio 2025; Giovedì 29 maggio, giorno festivo: quali sono le previsioni del tempo per l'Ascensione a Parigi e nella regione Ile-de-France?. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il 29 maggio è la Giornata mondiale del gioco: a Firenze una festa per tutti - Firenze, 29 maggio 2025 - Oggi, a partire dalle ore 18 e fino alle 23, il gioco diventa protagonista a Firenze per festeggiare la Giornata mondiale del gioco, istituita nel 1998 per affermare il ... 🔗Scrive lanazione.it

Giornata Mondiale del Gioco: perché si festeggia il 28 maggio e le migliori frasi per celebrarla - La Giornata Mondiale del Gioco, un’occasione per ricordare che giocare è un diritto fondamentale per lo sviluppo, l’inclusione e il benessere di grandi e piccini ... 🔗Riporta skuola.net

Giornata Mondiale senza Tabacco: le iniziative del Serd AslTo3 - Il fumo è la principale causa di morte evitabile al mondo (dati OMS), causando ogni anno circa 8 milioni di decessi; è causa nota o probabile di almeno 25 malattie, tra le quali… Leggi ... 🔗Riporta informazione.it

29 MAGGIO GIORNATA INTERNAZIONALE DEI PEACEKEEPERS