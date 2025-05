Il 13 giugno al Nelli di Oste Supercoppa provinciale sfida Popolesco-Rossi

Il 13 giugno al Nelli di Oste si accende la Supercoppa Provinciale Pratese, con la sfida tra Popolescorossi e Rossi di Santa Trinita. Dopo una pausa, la competizione riprende nel 2024, confermando il fascino di un confronto tra le vincitrici di Montemurlo e Prato. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio locale.

Si (ri)comincia dal 2024, dal Rione Popolesco campione in carica di Montemurlo e dai Rossi di Santa Trinita campioni di Prato. Saranno le due formazioni a sfidarsi nella "Supercoppa provinciale pratese", che si terrà il 13 giugno alle 21,30 al Nelli di Oste. Non si tratta di un esperimento del tutto inedito, quello di mettere di fronte le vincitrici delle competizioni rionali di Comuni diversi: già nell’immediato pre-Covid, vi fu un tentativo di imbastire una sorta di supercoppa sull’asse Montemurlo – Agliana. Senza dimenticare che, sempre il Nelli, poco meno di un anno fa ospitò la "Supercoppa dei Rioni" che vide sfidarsi le squadre vincitrici dei tornei rionali 2023 di Montemurlo, Montale e Quarrata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il 13 giugno al Nelli di Oste. Supercoppa provinciale, sfida Popolesco-Rossi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il 13 giugno al Nelli di Oste. Supercoppa provinciale, sfida Popolesco-Rossi - Si (ri)comincia dal 2024, dal Rione Popolesco campione in carica di Montemurlo e dai Rossi di Santa Trinita campioni ... 🔗Scrive msn.com

Il 13 giugno il primo Concistoro di Leone XIV per le cause di canonizzazione - Il fittissimo calendario delle celebrazioni del Papa per il mese di giugno. Domenica 1 il Giubileo delle famiglie, poi quello dei movimenti, della Santa Sede, dello sport e dei sacerdoti. Giovedì 22 n ... 🔗Come scrive famigliacristiana.it

Perla del giorno: da dove viene questa topolina?? #meme #viral #news #whatsappstatus #shorts