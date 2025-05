Ieo a Milano | innovativa crioablazione per tumore al seno con sonda ecografica

...per il futuro della medicina. La crioablazione non solo riduce i rischi e i tempi di recupero, ma offre anche una risposta concreta a chi teme l'impatto delle terapie tradizionali. In un'epoca in cui la personalizzazione delle cure è al centro dell'attenzione, questa tecnologia rappresenta una speranza concreta per le pazienti. Scopri come l'innovazione sta cambiando il volto della lotta contro il cancro al seno!

In un'evoluzione della chirurgia oncologica, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano sta introducendo un intervento innovativo per il cancro al seno che sfrutta una palla di ghiaccio, in grado di congelare e distruggere le cellule tumorali. Questo approccio, chiamato "frozen", rappresenta un ulteriore passo verso procedure sempre meno invasive, orientate ad abbattere il margine d'uso .

