Idf a civili | state lontani da Nuseirat

L'IDF ha invitato i civili a mantenere la distanza da Nuseirat e altre zone di Gaza, mentre continua le operazioni militari nella regione, inclusa l'area di Shujayieh. Con volantini di evacuazione distribuiti nel nord per spostare i civili verso sud, la situazione resta critica e in rapido movimento nella Striscia di Gaza.

15.55 L'esercito israeliano sta colpendo obiettivi in tutta la Striscia, incluso il quartiere di Shujayieh nella parte orientale di Gaza City. Lo hanno riferito i media palestinesi. Intanto, l'Idf ha distribuito volantini che esortano i residenti delle zone settentrionali di Gaza a evacuare verso sud. Il portavoce militare in lingua araba, Avichay Adraee, ha lanciato l'allarme su X,esortando la popolazione a stare lontana dalla zona di Nuseirat. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

