Identificato in ospedale Ricci incontra il paziente | La sanità è in difficoltà

Matteo Ricci ha incontrato il paziente Francesco Migliorelli fuori dall'ospedale di Macerata, rilevando le difficoltà attuali nel sistema sanitario. Questo confronto mette in luce le esigenze e le sfide che la sanità regionale deve affrontare per garantire servizi più efficaci e tempestivi ai cittadini.

Macerata, 29 maggio 2025 – Visita e confronto fuori dall’ospedale di Macerata ieri, dove Matteo Ricci, l’europarlamentare Pd candidato alla guida della Regione, ha incontrato il pensionato Francesco Migliorelli, al centro della cronaca degli ultimi giorni per aver espresso il suo disappunto per la lunga attesa al pronto soccorso in attesa di un posto letto in reparto. Dopo sei giorni al pronto soccorso, Migliorelli aveva espresso su un foglio il suo disappunto. L’espressione di un disagio che, come sottolineato dallo stesso paziente, “era mio ma può essere di chiunque”. “Io ho esposto quel cartello per focalizzare l’attenzione su una criticità, in modo pacifico e senza interferire con il lavoro degli addetti intorno a me - ha affermato Migliorelli, accanto Ricci –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Identificato in ospedale, Ricci incontra il paziente: “La sanità è in difficoltà”

Ricci-Acquaroli, il duello infinito. A Macerata Feltria con Bonaccini non manca la frecciata a Spacca - A Macerata Feltria si intensifica il duello politico tra Ricci e Acquaroli nel contesto della campagna elettorale. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sei giorni in attesa di un ricovero, identificato per un cartello. Matteo Ricci incontra il paziente: «Segnale allarmante»; Paziente protesta, identificato dalla polizia. Matteo Ricci: «Clima di intimidazione» L’Ast: «Accuse false, protocolli rispettati». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sei giorni in attesa di un ricovero, identificato per un cartello. Matteo Ricci incontra il paziente: «Segnale allarmante» - Il candidato alla presidenza della regione Marche ha incontrato Francesco Migliorelli, pensionato ex sindacalista identificato per aver espresso la sua amarezza dopo sei giorni in attesa di un ricover ... 🔗Come scrive editorialedomani.it

Macerata, cartello di protesta in ospedale dopo 6 giorni di attesa al Pronto Soccorso. Matteo Ricci incontra Migliorelli: «Clima di intimidazione» - MACERATA Francesco Migliorelli, il pensionato maceratese ed ex sindacalista Fisac Cgil, protagonista del cartello di protesta per i sei giorni trascorsi in Pronto Soccorso in attesa di ricovero, e il. 🔗Segnala corriereadriatico.it

Gli effetti di Mare Fuori #shorts