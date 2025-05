Ia Razzante | E’ scommessa decisiva per il Paese istituzioni coinvolgano di più cittadini

L'intelligenza artificiale rappresenta una scommessa decisiva per il futuro del nostro Paese, richiedendo investimenti, una governance efficace e una cultura digitale diffusa. È fondamentale coinvolgere maggiormente cittadini e istituzioni, promuovendo formazione e codici deontologici che favoriscano un uso responsabile e etico dell'IA.

(Adnkronos) – "Ci vogliono risorse, ci vogliono finanziamenti, ci vuole una governance illuminata, ci vuole tanta cultura digitale, ci vogliono i codici deontologici che devono disciplinare per le singole professioni l'uso dell'intelligenza artificiale e ci vuole tanta formazione nelle scuole, nelle università, per far crescere la cultura dell'intelligenza artificiale, democratizzare il dibattito, coinvolgere tutti i .