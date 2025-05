I testimoni della tragedia dell' Heysel | Da una festa si trasformò in tragedia

I testimoni della tragedia dell'Heysel, tra cui Raffaele Picciotti, testimoniano gli orrori di quella notte in cui una festa si trasformò in una tragedia senza precedenti. Questi racconti umani ci aiutano a comprendere le conseguenze di quella furia collettiva e a preservare la memoria di 39 vittime innocenti.

AGI - "Il 29 maggio è il mio secondo compleanno. Da quarant'anni vivo con il pensiero che tra quelle 39 vittime ci sarei potuto essere anch'io". Così, con la voce incrinata dall'emozione, Raffaele Picciotti, docente di Bitonto e testimone della strage dell' Heysel, apre uno squarcio su una delle ferite più profonde della storia sportiva e civile del nostro Paese. Quarant'anni fa, a Bruxelles, allo stadio Heysel, la Coppa dei Campioni si trasformò in un requiem. Juventus-Liverpool doveva essere una festa, si rivelò un massacro. Trentadue italiani persero la vita tra i trentanove che non fecero più ritorno a casa. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - I testimoni della tragedia dell'Heysel: "Da una festa si trasformò in tragedia"

