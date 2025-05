I sindaci dell' Area Vasta uniti per la Stazione Tav

I sindaci dell'area vasta si uniscono per la realizzazione della stazione TAV, un progetto strategico che potenzierà le connessioni e lo sviluppo della regione. Lo scorso mercoledì, con la posa delle fondamenta dell’Area Vasta a Frosinone, dieci comuni hanno scelto di investire nel futuro sostenibile e in un trasporto più efficiente, con Frosinone come capofila.

“Lo scorso mercoledì – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – con la posa delle fondamenta dell’Area Vasta e la sigla dell’atto che permetterà l’attivazione del servizio Europa, dieci comuni, con Frosinone ente capofila, hanno fatto una scelta precisa nella direzione dello. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - I sindaci dell'Area Vasta uniti per la Stazione Tav

Cerca Video su questo argomento: vasta frosinone Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Nasce l'Area Vasta: 10 Comuni insieme per intercettare i fondi europei; Oltre il campanile: i sindaci ciociari della nuova stagione guardano in Europa; Area Vasta – Storica firma. Dieci Comuni insieme per diventare “visibili” dall’Europa; Viabilità sovracomunale a Empoli, Capraia-Limite e Montelupo Fiorentino: ecco i progetti. Emma Donnini: con la Città metropolitana per migliorare la circolazione stradale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Montalto Uffugo, D’Acri: “Positivo l’appello del sindaco di Rende, avviamo un confronto concreto sull’area vasta” - Il Consigliere comunale Mauro D'Acri giudica positivo l'intervento del neo eletto sindaco di Rende Sandro Principe sul futuro dell'area urbana ed il coinvolgimento di Montalto Uffugo ... 🔗Segnala montaltouffugonline.it

Benevento, area vasta del Sannio. 16 sindaci firmano: «Gestione condivisa» - Un tema rilanciato ieri dal sindaco di Apice Angelo Pepe che ha ... che agevoleranno notevolmente le relazioni tra i Comuni dell’Area vasta sannita e i principali assi stradali e ferroviari ... 🔗Si legge su ilmattino.it

Area vasta: è scontro tra Cataudo e Mastella - Il sindaco di Ceppaloni: noi esclusi, il primo cittadino di Benevento: paradossale Benevento. La mancata partecipazione del comune di Ceppaloni all'organismo dell'area vasta, partito ieri con la ... 🔗Riporta msn.com