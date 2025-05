i segreti sul pc di chiara filmati intimi con alberto e i file su pedofili e abusi

Scopri i retroscena scioccanti sul PC di Chiara Poggi, tra filmati intimi con Alberto e inquietanti file su pedofilia e abusi. Un'indagine che apre un vortice di segreti nascosti e veritĂ sconvolgenti sulla triste vicenda di Garlasco.

GARLASCO (Pavia) Sono le 12.30, qualche settimana dopo il massacro di Chiara Poggi (foto). La tivĂą è accesa su Studio Aperto. La giornalista annuncia: "Esisterebbe un filmato che mostra aspetti intimi di Chiara e Alberto e dei loro problemi relazionali". PapĂ Poggi sbotta: "Un’altra bugia". Accanto a lui il figlio Marco replica: "Un video esiste". La scena riprende dai carabinieri, dove il fratello di Chiara viene ascoltato il 18 ottobre 2007. "Un anno fa, non so riferire data e mese, ero in camera di mia sorella per navigare. Chiara aveva lasciato acceso il computer, che era ancora collegato a Internet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net