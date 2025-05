I referendum spiegati dall' avvocato | flessibilità sul lavoro e contratti a tempo determinato

Scopri tutto sui referendum italiani del 8 e 9 giugno, analizzando in modo chiaro le questioni più importanti come la flessibilità sul lavoro e i contratti a tempo determinato. In questa terza puntata, l’avvocato spiega il quesito sulla possibile abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 81/2015, aiutandoti a capire le implicazioni di questa scelta.

Terza puntata dell’analisi dei quesiti referendari che gli italiani sono chiamati a votare l’8 e 9 giugno prossimi. Il quesito n. 3 (scheda verde) è articolato nella seguente domanda: “Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante ‘Disciplina organica dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - I referendum spiegati dall'avvocato: flessibilità sul lavoro e contratti a tempo determinato

