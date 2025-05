I ragazzi della scuola abbelliscono il piazzale del Cervia Social Food

Venerdì alle 11, il piazzale del Cervia Social Food si arricchirà con un colorato murale realizzato dagli studenti del Liceo Artistico e Musicale “Nervi-Severini”. Un progetto educativo e artistico promosso dall’Associazione “Amici di Enzo” e dalla Cooperativa Sociale “Il...”, che trasforma lo spazio pubblico in un’opera di creatività e partecipazione giovanile.

Sarà inaugurato venerdì alle 11 al Cervia Social Food il murale realizzato da alcune studentesse del Liceo Artistico e Musicale "Nervi-Severini" nell'ambito del progetto educativoformativo Scuola Bottega promosso dall'Associazione "Amici di Enzo" in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Il.

