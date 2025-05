I pronostici di giovedì 29 maggio | Serie B Coppa Libertadores e Sudamericana

Scopri i pronostici di giovedì 29 maggio, tra l'andata della finale playoff di Serie B, la Coppa Libertadores e la Coppa Sudamericana. Un giorno ricco di emozioni e sfide decisive per club di tutto il mondo, con partite che potrebbero scrivere il destino di squadre e competizioni.

I pronostici di giovedì 29 maggio, c’è l’andata della finale playoff di Serie B, la Coppa Libertadores e la Coppa Sudamericana dfI playoff di Serie B non hanno contraddetto la classifica finale della regular season: a contendersi l’ultimo pass per la massima serie saranno Spezia e Cremonese, rispettivamente la terza e la quarta forza del torneo cadetto. Nella doppia semifinale i liguri si sono sbarazzati di un coriaceo Catanzaro, piegato sia all’andata che al ritorno (0-2 e 2-1), mentre i lombardi hanno dovuto tirare fuori gli attributi per domare la sorprendente Juve Stabia, ribaltata a Cremona con un tonante 3-0 dopo aver perso il primo round a Castellammare (2-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 29 maggio: Serie B, Coppa Libertadores e Sudamericana

