I problemi del trasporto ferroviario Il 30% delle stazioni è inaccessibile alle persone con mobilità ridotta

Il trasporto ferroviario in Lombardia presenta significative criticità: il 30% delle stazioni è inaccessibile alle persone con mobilità ridotta, con ascensori e scale mobili spesso fuori uso o assenti. Questa situazione evidenzia l'urgenza di interventi per garantire un trasporto più inclusivo e accessibile a tutti.

"Il 30% delle stazioni ferroviarie lombarde è inutilizzabile, interamente o parzialmente, per le persone a ridotta mobilità. Sono infatti 127 su 422 le stazioni dove gli ascensori o le scale mobili non funzionano o dove servirebbero per raggiungere la banchina ma non sono presenti". A denunciarlo è il consigliere regionale del Pd, Simone Negri, sulla base dei dati ottenuti dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, quello di Claudia Terzi, in risposta ad un’interrogazione. Nel dettaglio, l’interrogazione è stata presentata il 7 aprile 2025 e la risposta ricevuta dall’assessorato fotografa la situazione al 6 maggio tenendo insieme sia le 116 stazioni di Ferrovienord – società controllata dalla Regione attraverso FNM – sia le 306 stazioni di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I problemi del trasporto ferroviario. Il 30% delle stazioni è inaccessibile alle persone con mobilità ridotta

Cosa riportano altre fonti

