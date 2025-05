I primi passi della moda L’idea di Paola Granucci

Scopri i primi passi di Lucca Fashion Weekend, un progetto nato dall’ispirazione dell’assessore al commercio Paola Granucci con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze artigianali e commerciali di Lucca. Un evento che, grazie alla passione e all’impegno, sta crescendo e diventando un punto di riferimento nel panorama della moda locale.

Tutto è nato da un’idea dell’assessore al commercio Paola Granucci. Da quella scintilla un evento che oggi cresce da solo, che acquista sfaccettature e qualità. Assessore Granucci, cosa l’ha spinta e convinta a creare Lucca Fashion Weekend? “L’obiettivo era quello di far nascere un evento che coinvolgesse le attività commerciali e artigianali lucchesi portando l’eccellenza della nostra città oltre confine, a livello internazionalecoinvolgendo direttamente le attività del centro e della periferia“. Il riscontro c’è stato? “Già nelle passate edizioni siamo stati incoraggiati dalla stampa nazionale con recensioni tutte al positivo su Vogue, Vanity Fair, Grazia e molti altri“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I primi passi della moda. L’idea di Paola Granucci

