I poliziotti eroi e le manovre salvavita

Scopri come i poliziotti eroi, come quelli della Questura di Lodi, si distinguono non solo per il loro impegno nella sicurezza, ma anche per le manovre salvavita che salvano vite. Elena Florio, medico capo della Polizia di Stato, illustra l'importanza della formazione sanitaria e delle azioni di pronto intervento compiute dagli agenti.

¬†Elena Florio, medico capo della Polizia di Stato e¬†responsabile della formazione sanitaria degli agenti della Questura di Lodi, insieme ai due agenti¬†che hanno salvato due cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - I poliziotti eroi e le manovre salvavita

I poliziotti eroi e le manovre salvavita - Elena Florio, medico capo della Polizia di Stato e responsabile della formazione sanitaria degli agenti della Questura di Lodi, insieme ai due agenti che hanno salvato due cittadini Elena Florio, medi ... 🔗Come scrive ilgiorno.it

Quando la Polizia di Stato salva le vite con manovre sanitarie: i due agenti eroi di Lodi - La dottoressa, medico capo della Polizia di Stato, Elena Florio, spiega l'importanza della formazione sanitaria per chi si occupa di soccorso pubblico ... 🔗Si legge su msn.com

Manovre salvavita pediatriche, il corso della Polizia con una mascotte speciale - Si tratta del Corso teorico pratico di manovre salvavita pediatriche che ha preso il via questa mattina a Lucca. Alta adesione in aula del personale della Polizia di Stato. A dare il via all ... 🔗Da lanazione.it