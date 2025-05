I pantaloncini di quest' estate? Sono mini molto mini o maxi molto maxi

Quest'estate, i pantaloncini da uomo si fanno decisamente più audaci, passando dai modelli mini e molto mini a versioni maxi e molto maxi, per uno stile che fa tendenza. Scopri come scegliere il modello giusto per un look caldo e alla moda, seguendo le ultime novità nel mondo dei pantaloncini su GQ Italia.

L'etichetta da seguire in materia di pantaloncini da uomo ha subito negli anni delle notevoli modifiche, come è successo per tante altre categorie. Perciò la regola per la quale questo tipo di indumento possa essere indossato solo in contesti balneari e vacanzieri, è effettivamente decaduta, almeno nella pratica. Infatti, non è affatto insolito vedere nelle strade delle città uomini di tutte le età con indosso dei bermuda per far fronte alla calura estiva, senza che per questo il loro stile possa dirsi intaccato.

