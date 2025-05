I morti viventi annunciano versioni più veloci e letali di zombi

La serie The Walking Dead: Dead City rivoluziona il mondo degli zombie annunciando versioni più rapide e letali di zombi, come visto nel secondo episodio della stagione 2. Questa novità apre nuove frontiere narrative, offrendo scenari più intensi e coinvolgenti per i fan dell’universo zombie.

La serie The Walking Dead: Dead City si distingue per aver introdotto nel suo secondo episodio della stagione 2 un'inedita e più pericolosa versione di zombie in rapido movimento. Questa innovazione si collega direttamente ad altri aspetti dell'universo narrativo, creando nuove possibilità per lo sviluppo della trama e dei personaggi. l'incontro tra Negan, la Dama e il Croat a Bruegel. la visita e le tensioni tra i personaggi. Nell'episodio, Negan, la Dama e il Croat si recano presso il gruppo di Bruegel con l'obiettivo di convincerli a unirsi alla loro lotta contro la Federazione di New Babylon.

