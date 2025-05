i migliori libri di goliarda sapienza una scrittrice fuori

Scopri i migliori libri di Goliarda Sapienza, una delle scrittrici più innovative e fuori dagli schemi della letteratura italiana, e rivela come il suo talento sia stato riscoperto e celebrato negli ultimi anni. Esplora le opere di questa autrice outsider che ha rivoluzionato la narrativa, lasciando un'impronta indelebile nel panorama letterario.

Goliarda Sapienza fa parte della cerchia delle "scrittrici ritrovate". Come lei, in particolar modo negli ultimi vent'anni, anche altre autrici italiane sono tornate prepotentemente in auge (Alba de Céspedes, Cristina Campo, Amelia Rosselli, Carla Lonzi.). Senza dubbio il neo-femminismo ha avuto un ruolo fondamentale nella rivalutazione delle loro opere: in testi spesso dimenticati o liquidati dalla critica come "minori", oggi si scoprono voci femminili non canoniche e si trovano risposte alle domande del presente su temi caldi come l'identità, il corpo, la sessualità, la maternità e la dissidenza.