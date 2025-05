I membri dei gruppi in WhatsApp potranno avere un ruolo ufficiale

Ora i membri dei gruppi WhatsApp potranno assumere un ruolo ufficiale grazie alla nuova beta Android 2.25.17.42. Scopri come questa novitĂ migliorerĂ la gestione dei tuoi gruppi e semplificherĂ l'organizzazione delle conversazioni.

Nelle scorse ore è arrivato il rilascio di una nuova beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.17.42 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - I membri dei gruppi in WhatsApp potranno avere un “ruolo ufficiale”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

WhatsApp introduce le chat vocali per i gruppi: di cosa si tratta e come attivare la nuova funzione; WhatsApp, arrivano le chat vocali nei gruppi. Come si attivano; Sempre piĂą privacy nelle chat di WhatsApp, le novitĂ ; WhatsApp, arrivano le chat vocali nei gruppi. Come si attivano. 🔗Cosa riportano altre fonti

WhatsApp e la falla nei gruppi crittografati: il server può aggiungere utenti senza verifica - Lo studio di alcuni ricercatori del King’s College e dell’Università di Londra evidenzia una debolezza strutturale nella gestione dei gruppi su WhatsApp: l’assenza di un meccanismo crittografico per a ... 🔗Si legge su msn.com

WhatsApp e i gruppi: una falla permette aggiunte di membri senza controllo - Il nodo sta nel fatto che solo gli amministratori visibili possono aggiungere membri, ma il server di WhatsApp ... il gruppo conta decine o centinaia di utenti, un singolo nuovo nome potrebbe ... 🔗Secondo hdblog.it

WhatsApp, arrivano le chat vocali nei gruppi. Come si attivano - WhatsApp introduce chat vocali per parlare "in diretta" anche nei gruppi più piccoli: ecco qual è il loro funzionamento e come attivarle ... 🔗Scrive msn.com

Come nascondere i membri in un gruppo WhatsApp - 2024