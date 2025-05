I giudici Usa bloccano i dazi di Trump | Oltre i suoi poteri sono incostituzionali La Casa Bianca presenta ricorso

I giudici statunitensi hanno bloccato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, ritenendoli oltre i poteri concessi dalla legge e quindi incostituzionali. La Casa Bianca ha presentato ricorso in questa disputa legale che riaccende il confronto tra Donald Trump e il sistema giudiziario negli Stati Uniti.

È di nuovo braccio di ferro tra Donald Trump e i giudici Usa. Stavolta il caso esplode sui dazi, bloccati dall'ordine di tre giudici della United States Court of International Trade di Manhattan, secondo i quali gli ordini esecutivi «eccedono i poteri conferiti al presidente dall'Economic Emergency Response Act (Ieepa) per regolamentare le importazioni attraverso l'uso di dazi doganali» e qualsiasi interpretazione che gli deleghi «autorità illimitata sui dazi è incostituzionale». In sostanza, per i giudici, si tratta di decisioni che spettano al congresso: in un parere scritto che accompagna la decisione, uno dei giudici, ha stabilito altrimenti si configura «una cessione del potere legislativo a un altro ramo del governo», contraria alla Costituzione.