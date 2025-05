I giudici bloccano i dazi di Trump | Illegali La Casa Bianca | Faremo ricorso

La Corte federale del Commercio degli Stati Uniti ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dall'amministrazione Trump, bloccando temporaneamente il piano tariffario che aveva destabilizzato i mercati internazionali. La Casa Bianca ha annunciato che farà ricorso contro questa decisione, continuando a confrontarsi sulla legittimità delle misure commerciali adottate.

La¬†Corte federale del Commercio degli Stati Uniti,¬†ha emesso una sentenza che blocca i dazi imposti da Donald Trump, dichiarando "illegittimo" il piano tariffario che sta scuotendo i mercati internazionali. La Corte ha stabilito che la legge invocata dalla Casa Bianca, l'International Emergency Economic Powers Act¬†del 1977, che conferisce al presidente il diritto di regolamentare il commercio durante le emergenze nazionali, non d√† al tycoon repubblicano la libert√† di imporre unilateralmente dazi cos√¨ come ha fatto lo scorso 2 aprile (quando aveva annunciato l'introduzione di dazi doganali su gran parte dei partner commerciali, con un'aliquota base del 10% e dazi pi√Ļ¬†elevati per la Cina e l'Unione europea). 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - I giudici bloccano i dazi di Trump: "Illegali". La Casa Bianca: "Faremo ricorso"

