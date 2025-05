i giocatori del chelsea sbarcano su ea sports fc 25 con carte speciali per un tempo limitato

I giocatori del Chelsea arrivano su EA Sports FC 25 con carte speciali a tempo limitato, celebrando il loro trionfo nella UEFA Conference League 2024-2025. Dopo aver vinto la finale contro il Real Betis con un punteggio di 4-1, i Blues si sono distinti come il primo club a conquistare tutte e quattro le principali competizioni europee. Scopri come vivere questa straordinaria conquista nel gioco!

Il Chelsea ha conquistato la UEFA Conference League 2024-2025 con una vittoria per 4-1 contro il Real Betis nella finale disputata il 28 maggio 2025 al Wroc?aw Stadium di Breslavia, Polonia. Con questo trionfo, i Blues sono diventati il primo club a vincere tutte e quattro le principali competizioni europee per club: Champions League, Europa League, Coppa delle Coppe e Conference League. Il Betis √® passato in vantaggio grazie a un gol di Abde Ezzalzouli, ma il Chelsea ha ribaltato il risultato con le reti di Enzo Fern√°ndez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho e Mois√©s Caicedo. Cole Palmer √® stato nominato Man of the Match per la sua prestazione decisiva.