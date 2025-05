I giardini più belli del mondo per il New York Times tre sono nel Lazio | ecco quali

Scopri i tre spettacolari giardini del Lazio che si sono conquistati un posto tra i 25 più belli al mondo secondo il New York Times. Dal suggestivo Giardino di Ninfa al misterioso Sacro Bosco di Bomarzo e ai affascinanti giardini di Villa d'Este a Tivoli, un viaggio tra natura e storia ti aspetta.

Nella classifica dei 25 giardini più belli del mondo stilata dal New York Times, ben tre si trovano nel Lazio: sono il Giardino di Ninfa, il Sacro Bosco di Bomarzo e i giardini di VIlla d'Este a Tivoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - I giardini più belli del mondo per il New York Times, tre sono nel Lazio: ecco quali

