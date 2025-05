I giallorossi scelgono San Giovanni per la manifestazione del 7 giugno

Il centrodestra sceglie San Giovanni come palcoscenico per la manifestazione del 7 giugno, mentre i leader del centrosinistra tornano in piazza Montecitorio per annunciare le loro battaglie. Un momento di confronto e mobilitazione che mette in evidenza le diverse strategie politiche in vista delle prossime settimane.

Finita la battaglia in aula alla Camera contro il ministro Tajani, i quattro leader del centrosinistra, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, chiamano i giornalisti in piazza Montecitorio per lanciare la

