I genitori si accorgono che non respira | neonato di un mese morto in casa

Tragedia a Roma: un neonato di un mese è morto questa mattina dopo che i genitori, notando che non respirava, hanno chiamato il 118. Si attendono ulteriori chiarimenti sulle cause di questa improvvisa perdita, mentre le autorità indagano sull'accaduto.

Un neonato di un mese è morto stamattina alla periferia di Roma. L’allarme è scattato poco prima delle 9 quando i genitori, accorgendosi che non respirava, hanno contattato il 118. Inutili i tentativi di rianimare il bambino. Si ipotizza un arresto cardiocircolatorio. Allertati i carabinieri che sono intervenuti nell’abitazione di via Melicucco, in zona Rocca Cencia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I genitori si accorgono che non respira: neonato di un mese morto in casa

