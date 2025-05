I funerali di Gioia Del Regno a Mercato San Severino ma le indagini proseguono

Si terranno questa mattina i funerali di Gioia Del Regno, la donna trovata senza vita lo scorso giovedì a Fisciano, mentre le indagini sulla sua tragica morte proseguono. I funerali si svolgeranno presso la chiesa della Santissima Annunziata a Costa di Mercato San Severino, tra il dolore e la solidarietà della comunità.

