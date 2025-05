i fratelli andolfi vincitori al torneo nazionale kinder

I fratelli Andolfi, talentuosi campioni di tennis di Ascoli, hanno recentemente conquistato il titolo al Torneo Nazionale Kinder. Porto San Giorgio si conferma così una realtà di eccellenza nel tennis giovanile italiano, grazie alla scuola guidata dal maestro Antonio Di Paolo, che continua a scoprire e far crescere nuovi talenti.

Porto San Giorgio si conferma un vero faro del tennis giovanile. La sua scuola, guidata dal maestro nazionale Antonio Di Paolo, √® riconosciuta come una delle migliori in Italia, specie a livello regionale. √ą da qui che emergono nuovi talenti. Tra questi i fratelli Andolfi: Paolo di quasi 9 anni e Alessandro di 11. Sono di Ascoli e quattro volte la settimana, impegno significativo per i genitori, vengono accompagnati a Porto San Giorgio per allenarsi nel locale circolo tennis. Il maestro Di Paolo li descrive come ragazzi seri, rispettosi, con una grande "fame" di migliorare, che mostrano visione di gioco e tenuta mentale, giovanissimi ma gi√† con un futuro promettente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it