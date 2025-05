I fenicotteri invadono le risaie nel delta del Po la difesa degli agricoltori

Nel cuore del Delta del Po, l'invasione di migliaia di fenicotteri rosa nelle risaie ferraresi sta causando danni ingenti agli agricoltori, che si trovano a fronteggiare grandi perdite di raccolto. Questa spettacolare presenza naturale si trasforma in una sfida per la tutela delle colture locali, spingendo gli agricoltori a manifestare preoccupazione e necessitĂ di interventi di difesa.

Nel cuore del Delta del Po, uno spettacolo naturale si trasforma in un incubo per gli agricoltori. Migliaia di fenicotteri rosa, attratti dalle acque basse e ricche di insetti, invadono le risaie ferraresi, calpestando le piantine e provocando danni gravissimi. "Abbiamo perso l'80% del raccolto", denunciano gli agricoltori, costretti a ronde notturne e cannoni sonori per allontanarli. Ma gli uccelli tornano e l'unica alternativa sembra la riconversione dei campi. Ora si chiede l'intervento urgente della Regione.

