I fantastici quattro svelano la torcia umana con Marvel Legends e commenti entusiasti

Scopri in anteprima la nuova action figure di Johnny Storm, alias la Torcia Umana, parte della linea Marvel Legends. I Fantastici Quattro svelano il loro potere con un'iconica figure ispirata agli anni '60, emozionando i fan con commenti entusiasti e dettagli esclusivi.

Anteprima del nuovo action figure di Johnny Storm, la Torcia Umana. Un'anticipazione esclusiva ha mostrato in modo ufficiale un'immagine della nuova action figure dedicata a Johnny Storm, alias la Torcia Umana. Questa figura rappresenta il personaggio in una versione ispirata agli anni '60, con un design che richiama lo stile classico dei costumi dell'epoca. La scena raffigura Johnny Storm in modalità "Fiamma!", trasmettendo l'energia e la vitalità tipiche del personaggio. Dettagli sul design e l'ispirazione artistica. Il modello si distingue per un look che sembra un'illustrazione di Jack Kirby, artista iconico dei fumetti Marvel.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi – Marvel Legends svela la Torcia Umana. Arrivano i primi commenti dalle proiezioni di prova - Scopri i primi commenti sulle proiezioni di prova de "I Fantastici Quattro: Gli Inizi" di Marvel Legends, con l'inedita action figure della Torcia Umana svelata da Hasbro. 🔗continua a leggere

