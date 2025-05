I Fantastici Quattro | Gli Inizi trapelata on-line la scena post-credits!

Scopri le novità sui Fantastici Quattro: Gli Inizi, con la scena post-credits trapelata online dopo la proiezione di prova di Los Angeles. Un'anticipazione che ha già acceso il dibattito tra i fan e gli esperti sul futuro di questo atteso film Marvel.

Ieri sera i Marvel Studios hanno tenuto una proiezione di prova pubblica per I Fantastici Quattro: Gli Inizi a Los Angeles. Ci sono opinioni contrastanti sul motivo per cui si è svolta. Alcuni credono che sia un segno che lo studio teme che il film non riscuota il successo del pubblico, mentre altri sono convinti che Kevin Feige stia semplicemente cercando di capire cosa vogliono i fan dopo che Thunderbolts * ha deluso le aspettative al botteghino (nonostante sia stato uno dei film dell’ MCU con le migliori recensioni). Quando si tiene una proiezione come questa, gli spoiler che trapelano online sono inevitabili. 🔗 Leggi su Cinefilos.it