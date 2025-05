I Fantastici Quattro | Gli Inizi – Marvel Legends svela la Torcia Umana Arrivano i primi commenti dalle proiezioni di prova

Scopri i primi commenti sulle proiezioni di prova de "I Fantastici Quattro: Gli Inizi" di Marvel Legends, con l'inedita action figure della Torcia Umana svelata da Hasbro. Un'anteprima entusiasmante che porta Johnny Storm in modalità "Fiamma!" con un design rétro anni '60, promettendo grandi emozioni per i fan.

Hasbro ha inavvertitamente condiviso un’anteprima della sua action figure della Torcia Umana per I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Johnny Storm è in modalità “Fiamma!” e, grazie al design dei costumi in stile anni ’60, sembra un’illustrazione di Jack Kirby che prende vita. In una notizia correlata, ieri sera si è tenuta a Los Angeles una proiezione di prova del film. @ViewerAnon è stato il primo a menzionarlo e da allora siamo stati in grado di confermare la validità della sua affermazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it