I Fantastici 4 | Gli Inizi | Le copertine di Empire

I Fantastici 4: Gli Inizi è tra i film più attesi di questo 2025, e la rivista Empire Magazine lo ha scelto per la copertina del prossimo numero. Come sempre attenta sui film più attesi, la celebre rivista cinematografica ha scelto i mitici Fantastici 4 per le copertine del numero in uscita. In particolare la cover ufficiale mostra Reed Richards (alias Mr. Fantastic), Sue Storm (alias La Donna Invisibile), Johnny Storm (alias La Torcia Umana) e Ben Grimm (alias La Cosa) in bella posa – con tanto di costumi in vista – riuniti nel Baxter Building, mentre quella per gli abbonati offre spazio a Galactus e Silver Surfer. 🔗 Leggi su Universalmovies.it