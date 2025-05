I fan di all of us are dead sconvolti per il futuro della serie

I fan di "All of Us Are Dead" sono in fermento per il futuro della serie, desiderosi di scoprire cosa riserverà la seconda stagione. Dopo il successo travolgente della prima stagione, l’attesa per nuovi episodi cresce, alimentando speranze e speculazioni tra gli appassionati di K-drama.

l'attesa dei fan per la seconda stagione di "all of us are dead". La serie coreana prodotta da Netflix, All of Us Are Dead, ha riscosso grande successo sin dal suo debutto nel gennaio del 2022, consolidandosi come uno dei principali titoli del panorama K-drama. Nonostante l'apprezzamento e la crescente aspettativa per una nuova stagione, i tempi di attesa si sono allungati notevolmente. Attualmente, la produzione della seconda stagione sembra essere in fase di ritardo, con una previsione di uscita fissata al 2026, segnando un intervallo di circa quattro anni rispetto alla prima. reazioni e insoddisfazione tra gli appassionati.

